توقعات بمعدلات أعلى في تموز.. محافظات تسجل 50 درجة مئوية

2019/06/27 | 20:24

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سومر نيوز: بغداد..



أظهرت توقعات الأنواء الجوية، أن 4 محافظات عراقية ستسجل درجة حرارة 50 مئوية، ظهر اليوم الخميس، فيما تد...

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