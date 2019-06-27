تطوير عضلات صناعية شبيهة تماما بالعضلات البشرية

2019/06/27 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ابتكر العلماء عضلات صناعية من البوليمر تستخدم الجلوكوز والأكسجين لتعمل تماما مثل العضلات البشرية، في اكتشاف مثير يمكن أن يغير مستقبل الأطراف الصناعية والروبوتات الدقيقة.واستخدم فريق من جامعة لينشوبينغ في السويد، مادة مصنوعة من البولي بروبلين، وهو مركب عضوي ذو خواص عالية التوصيل الكهربائي، لصنع العضلات الصناعية، حيث يمكن لمركب البوليمر تضخيم […]

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