تركيا تحد من صلاحيات رئيس بلدية اسطنبول المعارض

2019/06/27 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس بعد هزيمته الموجعة أمام مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو، في انتخابات بلدية اسطنبول الكبرى، اتخذ حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أول إجراءاته للحد من صلاحيات مديرها الجديد.وأصدرت وزارة التجارة التركية، أمس الأربعاء، قرارا يقضي بسحب صلاحية تعيين مدراء الشركات المرتبطة ببلدية اسطنبول من رئيسها.ونقلت وسائل إعلام تركية أن صلاحية

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