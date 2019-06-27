2019/06/27 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اكتشف باحثون في قبرص حطام سفينة تعود للعصر الروماني قبالة سواحل منتجع شهير يُعتقد أنه أول اكتشاف من نوعه بهذه الحالة حول الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.واكتشف غواصون حطام السفينة وشحنتها قبالة منطقة بروتاراس الشرقية، ويقوم خبراء آثار بفحصه حاليا.وكانت السفينة تحمل جرارا يرجح أنها من سوريا وقيليقيا وهي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف حطام سفينة من العصر الروماني قبالة سواحل قبرص وكالة خطوة برس.

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