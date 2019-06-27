2019/06/27 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Fw6Ea_b0gaQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر | ورشة المنامة ... بين القاهرة وعمان) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر | ورشة المنامة ... بين القاهرة وعمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).