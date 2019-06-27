2019/06/27 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتُتِح، اليوم الخميس، ضمن فعّاليات مهرجان فتوى الدّفاع المقدّسة الرابع، المعرضُ الفنّي الذي ضمّ عدداً كبيراً من الأعمال الفنّية التي توزّعت ما بين الصور الفوتوغرافيّة واللّوحات الفنيّة التشكيليّة فضلاً عن أعمال النحت تحت مسقوفات ساحة ما بين الحرمين الشريفين والذي يجسد بطولات وتضحيات قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في محاربة الإرهاب.وقال المشرفُ على المعرض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح معرض فني يجسد انتصارات الحشد الشعبي في كربلاء المقدسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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