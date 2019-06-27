2019/06/27 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجزت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي اليوم الخميس كمية من الادوية البشرية مختلفة الأنواع فضلا عن مكملات غذائية ومواد وكهربائية وبكمية (٤١٢) كغم كانت بحوزة مسافر يروم ادخالها للبلد عن طريق صالات المسافرين دون استحصال الموافقات الرسمية لها .فيما أكدت الهيئة ” ان سلطتها في مطار البصرة حجزت كمية من مواد العناية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:حجز أدويةبشرية وكمية من المواد المخالفه في مطاري بغداد والبصرة الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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