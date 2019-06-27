2019/06/27 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الدكتور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي السيد سيروان عبدالله سيريني بمناسبة تسنمه مهام عمله رسمياً أمينا عاما لمجلس النواب، وتمنى سيادته النجاح والتوفيق والسداد في أداء الأعمال الموكلة إليه، جاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس مكتب الأمين العام وقدم سيادته التهاني والتبريكات للسيد عبدالله سيريني، ودعا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الأمانة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد يهنئ السيد سيروان عبدالله سيريني بمناسبة تسنمه مهام الأمين العام لمجلس النواب وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشير الحداد يهنئ السيد سيروان عبدالله سيريني بمناسبة تسنمه مهام الأمين العام لمجلس النواب) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشير الحداد يهنئ السيد سيروان عبدالله سيريني بمناسبة تسنمه مهام الأمين العام لمجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).