2019/06/27 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن بعدة نقاط أهمها: صمت المجلس على الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري شجع واشنطن على محاولة التنصل من مستلزمات القرار الأممي 497 الذي اعتبر إجراءات الاحتلال لاغية وباطلة./ إسرائيل/ تواصل احتلال الأراضي العربية وتوسيع المستوطنات وارتكاب العدوان تلو الآخر على سورية لرفع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن النعيم نيوز.

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