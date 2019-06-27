2019/06/27 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل الدكتور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه الرسمي ببغداد اليوم الخميس مجموعة من الأطفال والشباب الآيزيديين من منطقة سنجار في محافظة الموصل الناجين من تنظيم داعش الإرهابي، حيث تم تحرير مايقارب من ثلاثة آلاف منهم بضمنهم النساء والرجال والأطفال، وقد حضر هذا اللقاء النائب خالدة خليل رشو.الحداد من جانبه كرم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد يدعو حكومتي الإتحادية والإقليم والمنظمات الدولية الإنسانية الى استمرار تقديم الدعم والمساعدات لعوائل الآيزيديين والأطفال الناجين من قبضة داعش وكالة صدى الاعلام للانباء.

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