2019/06/27 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت مفارز مرور كربلاء المقدسة بضبط اعداد كبيرة من المخالفات المرورية خلال الأيام المقبلة، فيما دعت الى ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات المرورية للحفاظ على حياة المواطنين، وبين اعلام شرطة المحافظة في بيان تلقته وكالة صدى ”:بتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشات اللواء احمد علي زويني وبأشراف مدير مرور كربلاء العميد نور النوري تمكن ابطال المرور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرور كربلاء تضبط مخالفات متعددة وتدعو المواطنين للألتزام بالتعليمات المرورية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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