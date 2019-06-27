2019/06/27 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ، الخميس ٢٧ حزيران ٢٠١٩ ، عن استثناء المراكز الامتحانية لطلبة المرحلة النهائية بالدراسة الثانوية من القطع المبرمج في محافظة ميسان.وقال مدير الفرع المهندس ” جاسم راضي بريدي ” في بيان وتلقته وكالة صدى , بان فرعه بدأ باستثناء المراكز الامتحانية من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توزيع كهرباء ميسان:استثناء جميع المراكز الامتحانية لنهائي الدراسة الثانوية من القطع المبرمج وكالة صدى الاعلام للانباء.

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