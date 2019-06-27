أردوغان يحذر اميركا من فرض عقوبات على بلاده بسبب “إس -400”

2019/06/27 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة من استخدام لغة التهديد تجاه بلاده، مشيرا إلى أن تركيا قد تلجأ إلى التحكيم الدولي حال فرض واشنطن عقوبات على أنقرة بسبب “إس-400”.وقال أردوغان، في مقابلة مع صحيفة “نيكاي” اليابانية، نشرت اليوم الخميس، قبل انطلاق أعمال قمة مجموعة “G20” في اليابان والجارية في يومي […]

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