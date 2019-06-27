2019/06/27 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة ستة مواطنين على الاقل بانفجار عبوة ثانية داخل مرآب في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة ستة مواطنين على الاقل بانفجار عبوة ثانية داخل مرآب في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).