2019/06/27 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة ثمانية مدنيين بانفجار عبوة ناسفة داخل سيارة لنقل الركاب في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة ثمانية مدنيين بانفجار عبوة ناسفة داخل سيارة لنقل الركاب في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).