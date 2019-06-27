جرحى بانفجار في كركوك

2019/06/27 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سقط جرحى بانفجار استهدف حافلة لنقل الركاب في كركوك.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم قرب معرض للسيارات في حي الخضراء في كركوك، استهدفت حافلة- كوستر- مما اسفر عن اصابة نحو 20 شخصا.واضاف ان من الجرحى حالات خطرة نتيجة اصابة شديدة او تعرضهم لحروق اثر الانفجار.

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