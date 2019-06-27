مجموعة مسلحة تهدد بمهاجمة أهداف تركية في إقليم كردستان

2019/06/27 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل إعلام تابعة لحزب العمال الكردستاني، مقطع فيديو يظهر عدداً من المسلحين الملثمين يعرفون أنفسهم بـ "قوات الحماية الجوهرية لجنوب كردستان"، ويهددون فيها بمهاجمة أهداف تركية.

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