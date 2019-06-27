عادل عبد المهدي يعقد اجتماعا امنيا في وزارة الدفاع

2019/06/27 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، اجتماعا امنيا في وزارة الدفاع.وذكر اعلام الدفاع في بيان وتلقته وكالة صدى، ان” القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عقد اجتماعاً امنياً موسعاً مع وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وكبار القادة في وزارة الدفاع”.واضاف البيان، انه” تم خلال اللقاء مناقشة الوضع

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