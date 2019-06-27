انفجار حافلة ركاب في كركوك بالعراق

2019/06/27 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بتفجير عبوة ناسفة داخل باص لنقل الركاب وسط محافظة كركوك بالعراق....

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