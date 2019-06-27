2019/06/27 | 20:48

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الصحة والبيئة : توقف اي انبعاثات غازية من الحرائق التي حصلت في معمل كبريت المشراق

الخميس

27

حزيران

2019 :

08:15 pm

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة توقف الانبعاثات الغازية من الحرائق

المحدودة التي حصلت في منطقة معمل كبريت المشراق بعد تضافر

الجهود لأطفاءها من قبل فرق الدفاع المدني والتي بذلت جهود

متميزة . ‏ مدير عام دائرة التوعية والإعلام في الوزارة أمير علي الحسون اشار

الى ان ‏وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان اشرف على خلية

ألازمة المشكلة ‏من الوزارة لمتابعة تداعيات الحرائق وتوجيه رسالة

اطمئنان إلى سكان القرى المحيطة بمنطقة الحرائق ، مبينا إن

الفرق الصحية التابعة لمديرية صحة نينوى قد عالجت بعض حالات ضيق

التنفس التي حصلت إثناء حدوث الحرائق مساء الأمس .



واضاف ان

الوزارة وفرت الكوادر الطبية والعلاجات اللازمة لأي حالات طارئة ، كما

تعمل الفرق البيئية على تقييم الآثار البيئية الناجمة عن الحريق

لمعالجتها بوقت قياسي بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة ، مشيرا الى

انه لم تحصل اي إصابات جديدة .‏وكان مدير عام الدفاع المدني اللواء

كاظم سلمان برهان قد اكد إن أكثر من 90% من الحرائق تم إخمادها بشكل

كامل وباقي جزء بسيط يتم التعامل معه خلال الساعات المقبلة.

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