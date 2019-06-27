2019/06/27 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخماد حريق اندلع بعجلة تحمل اسطوانات غاز وعدد من المحال بالصويرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/27 | 20:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق اندلع بعجلة تحمل اسطوانات غاز وعدد من المحال بالصويرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق اندلع بعجلة تحمل اسطوانات غاز وعدد من المحال بالصويرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).