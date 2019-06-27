تفجير داخل عجلة لنقل الركاب في كركوك

2019/06/27 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

انفجرت عبوة ناسفة، اليوم الخميس، داخل عجلة لنقل الركاب في مدينة كركوك.

وقال مثدر امني للنور نيوز، ان “عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، داخل عجلة لنقل الركاب في حي الخضراء بمدينة كركوك”.

وأضاف، انه “لم ترد اي معلومات بشأن سقوط ضحايا”.





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