بالصور.. انفجار عبوة ناسفة في كركوك.. وسقوط ضحايا

2019/06/27 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كركوك:الفرات نيوز} انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من المعارض في كركوك.

وذكر مصدر امني {للفرات نيوز} ان" عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من معارض لبيع السيارات في كركوك ما اسفر عن اصابة عدد من المدنيين".انتهى

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