انتشال جثة داخل شاحنة بعد حادث مروع على طريق بغداد – الحلة

2019/06/27 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة بابل، اليوم الخميس، انتشال جثة داخل عجلة بعد حادث وصفته بالـ "مروّع" على طريق بغداد – الحلة.

وقالت المديرية في بيان، إن مفارز الدفاع المدني في محافظة بابل تمكنت من انتشال جثة مواطن من داخل عجلة {شاحنة} بعد تصادمها بشاحنة أخرى.واضاف البيان ان مفارز فرق الانقاذ في مركز رتل الطوارئ بالاشتراك مع مفرزة النيل بأشراف ضابط المركز العقيد ياس خضير عباس تمكنت من إخراج الجثة بعد ان كانت محصورة في مقصورة العجلة الأمامية بأستخدام أجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى وتسليمها إلى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة.انتهى

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