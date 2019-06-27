“بالفيديو” ملخص زيارة برهم صالح الى بريطانيا.. لقاءات ومباحثات مع شخصيات انكليزية.. أبرزها الملكة “إليزابيث الثانية”

2019/06/27 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تنشر “يس عراق” ملخص زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح الى بريطانيا والمباحثات التي عقدها مع المسؤولين البريطانيين في لندن وابرزها الملكة إليزابيث الثانية.

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