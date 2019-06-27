2019/06/27 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن استشهاد مواطن واصابة 10 اخرين بانفجار عبوتين ناسفتين بشكل منفصل في كركوك.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “عملا ارهابيا بانفجار عبوتين ناسفتين بشكل منفصل داخل عجلتين نوع ” كوستر” في منطقة راسه جسر والآخرى في منطقة ساحة الاحتفالات بمحافظة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد مدني واصابة 10 بانفجار عبوتين ناسفتين في كركوك وكالة خطوة برس.

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