2019/06/27 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت #وزارة_النفط العراقية، اليوم الخميس، عن وصول #بغداد و #أربيل إلى اتفاق يتضمن حل ملف تصدير نفط #إقليم_كردستان.وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط #ثامر_الغضبان، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوصل إلى «اتفاق» بين بغداد وأربيل حول ملف عالق! ) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوصل إلى «اتفاق» بين بغداد وأربيل حول ملف عالق! ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).