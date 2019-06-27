اللجنة المالية النيابية : قوائم موظفي اقليم مكردستان المقدمة للحكومة الاتحادية تضم اسماء مليون ومائتي الف موظف اغلبها ” وهمية وفضائية “

2019/06/27 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، عن قوائم أعداد قوات البيشمركة وموظفي إقليم كردستان، فيما بينت أن اغلب الأسماء التي أرسلتها حكومة الإقليم متكررة وفضائية.وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح له : إن “حكومة الإقليم أرسلت للحكومة الاتحادية ببغداد قوائم تضم مليون ومائتي موظف لجميع دوائرها بما فيها وزارة البيشمركة”، لافتا إلى إن “اغلب …

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