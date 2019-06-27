2019/06/27 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت فرع توزيع كهرباء محافظة ميسان، اليوم الخميس، استثناء جميع المراكز الامتحانية لطلبة المرحلة المنتهية بالدراسة الثانوية، من القطع المبرمج.

وذكر اعلام فرع توزيع كهرباء ميسان، أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، "استثناء المراكز الامتحانية لطلبة المرحلة النهائية بالدراسة الثانوية من القطع المبرمج في المحافظة".

ونقل البيان، عن مدير الفرع، جاسم راضي بريدي، أن "فرعه بدأ باستثناء المراكز الامتحانية من القطع المبرمج في تجهيز التيار الكهربائي في عموم المحافظة ومن اليوم الأول لأداء الامتحانات، والبالغ عددها (125) مركزا" موضحاً أن "المراكز في مدينة العمارة (85)، وفي اقضية (علي الغربي، المجر الكبير، قلعة صالح، الكحلاء، الميمونة، بلغت (٤٠) مركزاً".

وتابع بريدي، أن "قسم التشغيل وبعد ساعات متأخرة من الليل، هيأ جميع الظروف لاستثناء المراكز وحسب توجيهات الوزارة والشركة العامة القاعات الامتحانية من خلال حرف الأحمال (70) مغذي (46) بمركز المحافظة، و (24) بالأقضية"، مبيناً أن "ساعات التجهيز من الساعة الثامنة إلى الساعة الحادية عشر صباحا وسيستمر طيلة فترة الامتحانات".

بغداد اليوم - ديالى

دعت النائب في البرلمان غيداء كمبش، اليوم الخميس، إلى وضع حلول جذرية لإنهاء ظاهرة دخان النفايات الأبيض من سماء مدينة بعقوبة.

وقالت غيداء كمبش، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المناطق المحيطة بمدينة بعقوبة تعاني م

بغداد اليوم _ ديالى

أعلن عضو مجلس محافظة ديالى، أحمد الربيعي، اليوم الخميس، بدء عملية كري وتطهير المقطع الساخن من نهر خريسان شمال شرق بعقوبة، مركز ديالى.

وقال أحمد الربيعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كوادر الموارد المائية بدأت بكري

بغداد اليوم - ديالى

حذر مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، الخميس، من لعنة ما اسماه ابو الامراض.

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى، صلاح مهدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أعداد المصابين بأمراض السرطان بشتى انواعها في تزايد مستمر في اغل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كهرباء ميسان تستثني جميع المراكز الإمتحانية من القطع المبرمج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كهرباء ميسان تستثني جميع المراكز الإمتحانية من القطع المبرمج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).