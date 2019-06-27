2019/06/27 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الخميس، إعتقالها احد تجار الحبوب المخدرة وبحوزته كمية منها في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعتقال تاجر حبوب المخدرات وبحوزته 400 حبة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعتقال تاجر حبوب المخدرات وبحوزته 400 حبة في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).