2019/06/27 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان التابع لشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الخميس، استثناء المراكز الامتحانية لطلبة المرحلة النهائية بالدراسة الثانوية من القطع المبرمج في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء ميسان: استثناء جميع المراكز الامتحانية لنهائي الدراسة الثانوية من القطع المبرمج) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كهرباء ميسان: استثناء جميع المراكز الامتحانية لنهائي الدراسة الثانوية من القطع المبرمج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).