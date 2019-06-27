الاستخبارات العسكرية: مقتل إرهابيين اثنين بعد رفض الاستسلام غربي الموصل

2019/06/27 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت الاستخبارات العسكرية من قتل اثنين من الإرهابيين غربي الموصل.

وذكر بيان لقيادة الاستخبارات العسكرية ، انه" بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة٦٠ {قيادة عمليات نينوى} من مطاردة اثنين من الارهابيين في قضاء البعاج غربي الموصل ومحاصرتهما وبعد رفضهما الاستسلام تم قتلهما من قبل مفارز الاستخبارات العسكرية".

واضاف" هما من العناصر الخطيرة والمطلوب للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب".

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