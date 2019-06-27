عضو بمجلس كربلاء تنتقد الجلسة الطارئة لاختيار بديل عن الطريحي وتدعو لمحافظ من خارج المجلس

2019/06/27 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت عضو مجلس محافظة كربلاء بشرى حسن عاشور التوافقات التي تحصل داخل مجلس محافظة كربلاء لاختيار المحافظ الجديد واصفة ما يجري داخل اروقة المجلس يتعارض مع دعوة المرجعية الدينية العليا والجماهير للاصلاح موضحة ان اختيار المحافظ لم يحدده القانون من اعضاء المجلس فقط بل سمح للاخرين المستقلين ان يرشحوا للمنصب.وقالت عاشور في حديث لوكالة نون الخبرية اننا نستغرب الدعوة الى جلسة طارئة في يوم عطلة لاختيار المحافظ وكأن الامر لايعدو عن كونه تسابق من اجل الحصول على منصب، موضحة ان التوافقات السياسية المقيتة في المركز تزحف من جديد على الاختيار وهذا امر يتعارض مع دعوة المرجعيات الدينية والجماهير الى الاصلاح.

واضافت ان اختيار المحافظ لم يحدده القانون من الاعضاء فقط فلماذا نحرم مدينة كربلاء المقدسة من الترشح للمنصب على الاقل قد نجد شخصية مستقلة رصينة تنجز مافشلنا به

وبينت عضو مجلس محافظة كربلاء من خلال حديثها الى متى تظل الخيارات محدودة ومحصورة بايدي اللاعبين ذاتهم الم يكفي ماعاناه العراق من هذه الكتل التي جعلت المناصب مسعرة ومقيسة على مقاسات هذه الكتل"

وكشف مصدر في مجلس محافظة كربلاء، الخميس، عن عقد جلسة طارئة يوم غد الجمعة، لاختيار محافظ جديد بدلا من المحافظ المقال عقيل الطريحي.

وصادقت محكمة القضاء الاداري، اليوم الخميس، على اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي.

يذكر أن مجلس محافظة كربلاء صوت، في (23 آيار 2019) بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي.

وكانت المحكمة الادارية اجلت اتخاذها القرار في قضية اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي ثلاث مرات سابقة لتتخذ قرارها النهائي اليوم الخميس.

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