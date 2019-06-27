السفير الايراني يهنئ اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ‏للصحفيين

2019/06/27 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية ايرج مسجدي نقيب الصحفيين ‏العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، بمناسبة فوزه بعضوية المكتب ‏التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين والعيد الوطني للصحافة العراقية.‏وقال مسجدي في برقية تهنئة حصلت وكالة نون الخبرية نسخته :" ان حضور اللامي في هذا المكتب يأتي بفضل ‏الخبرات التي يتمتع بها والتي ستكون محفزا للدفاع عن مكانة الاعلام في صحافة ‏المنطقة "، مؤكدا:" ان حضور نقيب الصحفيين العراقيين في هذا المحفل الاعلامي ‏الدولي المهم سيكون مصدر خير وانجازات متميزة "

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