2019/06/27 | 21:45

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ميسان: استثناء هذه الأماكن من القطع المبرمج للكهرباء

كلمة - بغداد

قرر فرع توزيع كهرباء ميسان، احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء

الجنوب، استثناء المراكز الامتحانية من القطع المبرمج للطاقة.

وقال مدير الفرع جاسم راضيئ، ان "الفرع الذي يديره بدا باستثناء

المراكز الامتحانية من القطع المبرمج ومنذ اليوم الاول لانطلاق

الامتحانات في المحافظة، والبالغ عددها 125 مركزا".

واضاف "قام قسم التشغيل وبعد وقت متاخر من منتصف الليل، بتجهيز

الظروف لاستثناء المراكز وحسب التوجيهات من الوزارة والشركة

العامة".

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