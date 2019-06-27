التوصل الى مركبات ساعدت في شوء الحياة على الارض

2019/06/27 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة عندما تبتلع مجموعة من السيانيدات أو تتنفس أول أكسيد الكربون أكثر من اللازم، ستكون في وضع سيئ للغاية، لأن كليهما سام للبشر، لكنهما أسهما بدور أساسي في وجودنا بحد ذاته.وعثر العلماء على مركبات تحتوي على السيانيدات وأول أكسيد الكربون والحديد، والتي تقول الأدلة إنها نقلت إلى الأرض عن طريق نيزك غني بالكربون […]

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