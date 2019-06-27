2019/06/27 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتمساح كبير تم العثور عليه في احد أنهر قضاء غماس بالديوانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة.. العثور على تمساح كبير في الديوانية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة.. العثور على تمساح كبير في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).