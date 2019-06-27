عمال ايرانيون يحصلون على اوراق رسمية للعمل في البصرة

2019/06/27 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ يعاني شباب البصرة من البطالة، بسبب انتشار العمالة الايرانية بشكل كبير في المحافظة.وقال عدد من عمال المحافظة في حديث لبرنامج تلفزيوني ، إن “البطالة ضربت اهالي المحافظة بسبب انتشار الايرانيين بشكل مكثف ومنافستنا على مصدر رزقنا الوحيد”.واوضح أن “الايرانيين، حصلوا على اوراق رسمية للعمل، وباتوا يعملون بابخس الاسعار، وفي حال […]

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