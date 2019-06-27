2019/06/27 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبرج مسجدي نقيب الصحفيين العراقيين رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين والعيد الوطني للصحافة العراقية .وقال مسجدي في برقية التهنئة : ان حضور اللامي في هذا المكتب يأتي بفضل الخبرات التي يتمتع بها والتي ستكون واعزا للدفاع عن مكانة الاعلام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفير الإيراني يهنئ نقيب الصحفيين العراقيين بمناسبة فوزه بعضوية الاتحاد الدولي للصحفيين والعيد الوطني للصحافة العراقية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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