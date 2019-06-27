مسؤول إيراني: ينبغي على الأوروبيين شراء النفط منا أو إعطائنا أموال النفط

2019/06/27 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول إيراني أن بلاده لن تكون مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة إلا بعد "وقف لإطلاق النار في الحرب الاقتصادية"، التي تشنها الحكومة الأمريكية على إيران.

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