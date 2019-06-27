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شاهد بالفيديو.. سخط واسع من قرار قطع الخدمة اثناء الامتحانات.. ومطالبات بايجاد معالجات حقيقية


شاهد بالفيديو.. سخط واسع من قرار قطع الخدمة اثناء الامتحانات.. ومطالبات بايجاد معالجات حقيقية
2019/06/27 | 21:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: xXQHKFpmufM

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