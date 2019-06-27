2019/06/27 | 21:50

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بالصور ..



تظاهرات امام السفارة البحرينية في بغداد تنديداً بصفقة القرن وورشة المنامة

الخميس

27

حزيران

2019 :

09:33 pm

25

بالصور ..



تظاهرات امام السفارة البحرينية في بغداد تنديداً بصفقة

القرن وورشة المنامة

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