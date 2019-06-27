تفجيران في كركوك… هذه حصيلة الخسائر

2019/06/27 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت مصادر أمنية، اليوم الخميس، بتفجير #عبوة_ناسفة داخل باص لنقل #الركاب وسط محافظة #كركوك.المصادر قالت لوسائل إعلام محلية، إن «عبوة ناسفة موضوعة داخل #عجلة نوع […]

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