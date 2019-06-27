وزارة التربية العراقية: إحالة طباعة الكتب المدرسة لمطابع القطاعين العام والخاص

2019/06/27 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، إحالتها طباعة الكتب المدرسية الى القطاعين العام والخاص داخل العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان، انها أنجزت مناقصة طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي الفين وتسعة عشرين الفين وعشرين، ضمن تخصيصات العام الحالي، مشيرة الى إعلانها المناقصة عبر مواقعها الالكترونية في وقت سابق، والتي رست على سبع شركات من القطاع العام، وثلاثا وعشرين مطبعة من القطاع الخاص.

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