كتلة صادقون تحذر من “تدمير” العملية السياسية

2019/06/27 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن كتلة صادقون عدي عواد، اليوم الخميس، صعوبة حسم ملف الدرجات الخاصة خلال الفترة الحالية، محذراً من أن حسم هذا الملف عبر السلة الواحدة “سيدمر” العملية السياسية.

وقال عواد في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “حسم ملف الدرجات الخاصة خلال الفترة الزمنية الحالية هو أمر صعب جداً ونرجح التمديد لفترة 90 يوماً أو أكثر”، مبيناً أن “الجو المحيط بملف الدرجات الخاصة لا يختلف عما حصل بقضية الوزراء التي لم تخرج عن إطار المحاصصة ولكن بعنوان مختلف وهو التوافق”.

وأضاف، أن “ملف الدرجات الخاصة قد يأخذ وقتاً طويلاً أكثر مما هو متوقع لتشعبات الملف والعدد الكبير جداً من تلك الدرجات وشدة الصراعات بين بعض الكتل للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من تلك الدرجات”، لافتاً إلى أنه “بحال إدخال هذا الملف بآلية الحسم عبر السلة الواحدة فحينها سنكون قد دمرنا العملية السياسية بشكل كامل وسنعود إلى مربع الصفر”.

وأكد عواد، على “أهمية أن يترك ملف الدرجات الخاصة لرئيس الوزراء كونها ترتبط بإدارة الدولة العراقية وهو المعني والمحاسب أمام مجلس النواب بحال حصول أي إخفاق”، مشدداً على “أهمية أن يكون اختيار الشخصيات على أساس المهنية والخبرة والتدرج الوظيفي، والالتزام بتوجيهات المرجعية بإبعاد ملف الدرجات الخاصة والنظام الإداري ب‍العراق عن المحاصصة وجميع المسميات التي تنتهي بمحاصصة أو السلة الواحدة”.

وكان النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي كشف، الاثنين الماضي، عن مقترح لتمديد عمل أصحاب الدرجات الخاصة ثلاثة أشهر.

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