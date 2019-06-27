خاص| ائتلاف العبادي ينسحب من تحالف الإصلاح

2019/06/27 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن ائتلاف النصر حسن البهادلي، الخميس، عن انسحاب ائتلافه من تحالف الإصلاح والإعمار، معتبراً أن تحالف الإصلاح “لم يبقَ له موقف سياسي ثابت” تجاه الحكومة.

وقال البهادلي في حديث لبرنامج “ساعة مكاشفة” الذي تبثه قناة “الاتجاه” الفضائية: “نحن أعلنَا المعارضة لكن ذلك لا يعني إسقاط الحكومة”، مشيراً إلى أن “ائتلافه خارج تحالف الإصلاح في الوقت الحالي”.

وأضاف البهادلي قائلاً: “لم يبق لتحالف الاصلاح موقف سياسي ثابت تجاه الحكومة في الوقت الحالي، وحتى سائرون تكلموا في الفترة الأخيرة عن استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مجلس النواب”.

يذكر أن زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم أعلن، الأحد الماضي، تنحيه عن رئاسة تحالف الإصلاح والإعمار بعد إعلان تيار الحكمة تبنيه خيار المعارضة.

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