مصدر: وصول مقتدى الصدر الى طهران

2019/06/27 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أفاد مصدر سياسي، اليوم الخميس، بوصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى طهران.وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، إن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصل الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية”.

ولم يكشف المصدر عن اسباب الزيارة.

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