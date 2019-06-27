2019/06/27 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، مباشرة ملاكات الدائرة الهندسية إزالة الانقاض وتنقيط الأماكن المراد فحصها لغرض المباشرة بالأعمال في مشروع ملعب الأنبار الاولمبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشباب والرياضية: المباشرة برفع الأنقاض لإقامة ملعب الأنبار الأولمبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشباب والرياضية: المباشرة برفع الأنقاض لإقامة ملعب الأنبار الأولمبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).