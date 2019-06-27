ائتلاف المالكي يتحدث عن “الدولة العميقة“.. هذه مصادرها

2019/06/27 | 22:05

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بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الخميس، حقيقة اتهام ائتلافه برئاسة ن...





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