مكافحة الإجرام تعتقل خمسة متهمين بقضايا قتل وسرقة وتزوير في بغداد

2019/06/27 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الخميس، اعتقال خمسة متهمين بقضايا قتل وسرقة وتزوير في العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مكتب مكافحة اجرام الحبيبية القى القبض على المتهم (ح.ن) والمطلوب بقضية (قتل شخص) في مدينة الصدر اثناء مشاجرة”، لافتة الى أن “مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ

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